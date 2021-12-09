/665115/قبل-المواجهة-المرتقبة-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-مصر-والأردن

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة الأردني، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر 2021 من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أول لقاء بين المنتخبين المصري والأردني الي عام 1974 وفاز خلالها الفراعنة بخمسة أهداف دون رد في لقاء ودي بسوريا ، وحقق منتخب مصر فوزه الثاني في المواجهة الثانية عام 1981 بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبنفس النتيجة فازت مصر في المواجهة الثالثة بين المنتخبين.

وفي بطولة كأس العرب التقي المنتخبين مرتين أحدهما في النسخة الخامسة عام 1988 وحقق فيها المنتخب الفوز بهدفين ، وتعادلا سويا في النسخة السادسة من كأس العرب بهدف لمثله في نسخة عام 1992، وفي نفس العام تعادلا بنفس النتيجة أيضا خلال دور المجموعات بدورة الألعاب العربية.

ويرجع الفوز الوحيد لمنتخب الأردن علي مصر لعام 2016 في المواجهة الأخيرة بينهما بهدف دون رد في لقاء ودي أقيم باستاد أسوان.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.