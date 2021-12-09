/665116/أحمد-زاهر-يبدأ-تصوير-مسلسل-جديد-بعنوان-سوشيال

يتسعد الفنان أحمد زاهر، للبدء في تصوير عمل درامي جديد، بعنوان «سوشيال» وذلك خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يناقش زاهر خلال العمل قاضية خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وما تتناوله من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال أحمد زاهر القادمة

ويشارك في بطولة العمل يجانب أحمد زاهر، كل من ميرنا نور الدين، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، عابد عنانى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد جلال، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 10 حلقات فقط.

ووقف كل من أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى على خشبة المسرح لأول مرة معًا من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «عيلة لاسعة جدًا»، وهي مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، وتم عرضها مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية عيلة لاسعة جدا

وشارك في مسرحية «عيلة لاسعة جدًا» الفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.

على الصعيد الآخر، أصيبت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بكسر في ذراعها، حيث نشرت والدتها هدى زاهر عبر ستوري حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها تظهر بالجبس في ذراعها، مصحوبة بتعليق: "اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل".

ملك زاهر تتعرض لحادث

ومن جانبها كشفت ملك أحمد زاهر، تفاصيل تعرضها لإصابة في ذراعها، بفيديو عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، قالت به :"الحمد لله تعرضت لحادثة وحصلي مشكلة في ذراعي، ولكن الحمد لله أنا أهم حاجة عندي إنها عدت على خير ومحدش من أهلي حصله حاجة".

وأضافت: "أنا شوفت الكومنتات على خبر إصابتي، ولقيت إن في كمية شماتة في المرض غير طبيعية، ربنا يشفي يارب".

فيلم الفارس بطولة أحمد زاهر

و تشارك ملك أحمد زاهر والدها في بطولة فيلمه الجديد "فارس"، في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.