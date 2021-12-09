/665117/أهلي-٢٠٠٣-يواجه-بيراميدز-اليوم-في-بطولة-الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفًا على نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق فوز جديد في بطولة الجمهورية، ليواصل المنافسة بقوة على لقب البطولة، وذلك بعد الفوز الذي حققه خارج ملعبه في الجولة السابقة أمام فيوتشر، بهدف دون رد، سجله محمد حمدي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ هذا الموسم ١٧ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث افتتح الموسم بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدف دون رد، مسجلًا ١٥ هدفًا، مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات، لمناقشة جميع ملفات النادي وإصدار بعض القرارات.

وشهد الاجتماع غياب العامري فاروق بعد قرار تجميده، واتخذ المجلس بعض القرارات أهمها تعيين محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، مشرف على قطاع الكرة.

بجانب ضم حسام غالي للجنة تخطيط الكرة بالنادي، كما تم تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي.

ويستعرض معكم دوت الخليج القرارات التي أتخذها مجلس إدارة الأهلي:

قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد عقد أول اجتماع

- تفويض الخطيب للإشراف على قطاع الكرة

- ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة

- إيقاف مدرب فرق الناشئئين بكرة اليد لنهاية الموسم

- تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.