إزالات جديدة فى عزبة أبو قرن للقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن لائقة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إزالة ما يقارب 90% من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.





وقال محافظ القاهرة، فى بيان له اليوم الخميس، أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

ولفت إلى سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة، موضحًا أنه تم إزالة 1021 عقار بعزبة أبو قرن حتى الآن وتسكين 3565 أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معًا 1 و2 والتى أنشأتها الدولة كسكن بديل بحى السلام.

وأشار إلى أن منطقة عزبة أبو قرن تعد من أكبر وأصعب المناطق العشوائية الغير مخططة وغير آمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدان وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة لا تترك الأماكن التى يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، لافتًا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن المشروع الذى يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس، وخطوط نقل عام، ومخابز.