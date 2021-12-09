الرئيس السيسى: مصر لن تنسى ما قدمته أنجيلا ميركل لها

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادى الفريد الذى يجمع بين الحكمة والقوة، والتى أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها، وأوروبا والعالم".
وأضاف: "ولن تنسى مصر حكومةً وشعبًا ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها فى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإننى إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة فى حياتها الجديدة".
يذكر أن ميركل غادرت أمس الأربعاء منصبها لتتقاعد فى سن الـ67، إذ انتهى فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر، مع انتخاب مجلس النواب الاشتراكى الديموقراطى أولاف شولتس مستشارًا للبلاد.
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