التعليم تتيح تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى، 2021،2022، حيث يستطيع الطالب الدخول على الرابط التالي وتسجيل الاستمارة.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR1T1KcsvYbnyFjjpkrIS2Wi6XaTMXFIVmWeIyiPdgwBMN08CBSzjzQENos

وقالت الوزارة: لكى يتمكن الطالب من ملء الاستمارة وطباعتها، ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، موضحة أنه إذا لم يكن لديه بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول غير واردة على الإطلاق، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على أجهزة التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس سوف تستعد خلال الفترة المقبلة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب داخل لجان مؤمنة، مشيرة إلى أن فكرة اتاحة الاختبار من المنزل للطلاب كانت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا أما الآن فهناك استقرار فى الوضع الصحى، كما أن وزارة الصحة بدأت تطعيم الطلاب فى المرحلة الثانوية، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن التباعد لعقد الامتحانات فى المدارس.