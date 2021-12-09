استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لـ"ميقاتى". ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى القاهرة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها رئيس الوزراء، لبحث مجالات التعاون الثنائي، وأهم الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.