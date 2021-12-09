أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تشرفه بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ووصف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- ميركل- بالشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، والتى أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها، وأوروبا والعالم. وتابع الرئيس:"ولن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة فى حياتها الجديدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفها بـ"الشخصية العظيمة".. الرئيس السيسى يشيد بالتعاون مع ميركل خلال 7سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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