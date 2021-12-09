اتحاد الكرة يستقر على إقامة الانتخابات 4 يناير

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على إقامة الانتخابات يوم 4 يناير المقبل، على أن يتم تسليم المجلس الجديد المهمة يوم 5 من نفس الشهر، وهو آخر يوم عمل للجنة الحالية وفقا لقرار التكليف من الفيفا.

وتقرر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 14 ديسمبر من الشهر الجاري لمدة أسبوع، على أن تقام الانتخابات يوم 4 يناير من الشهر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية حتى أكتوبر 2024.

ودخل محمد عمر نجم الاتحاد السكندري دائرة المرشحين لعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، كما دخل خالد الدرندلي دائرة المرشحين بقوة لتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى محمد بركات وحازم إمام وأحمد إبراهيم مجاهد ومحمد أبو الوفا وسحر عبد الحق.

وحصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق على بيان حالة من الجبلاية والخاص بتواجده مسبقا في اتحاد الكرة تمهيدًا للترشح في الانتخابات المقبلة وتقديم ما يثبت أنه تواجد في الجبلاية بسبب شروط الترشح.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على التعديلات التى طلبتها الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى، حيث طلبت الأندية من فيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين ، كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها فيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.

ووافق الاتحاد الدولي على جميع الطلبات التي تقدم بها اتحاد الكرة بناء على الجمعية العمومية التي عقدت يوم 28 نوفمبر المنقضي ، باستثناء البند الخاص بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنتي الإنضباط أو التظلمات.