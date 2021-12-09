الرئيس السيسى يوافق على قرض تنمية سياسات برنامج قطاع الكهرباء بـ25 مليار ين يابانى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى " جايكا " للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات برنامج قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية بتاريخ 15 فبراير 2021 نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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