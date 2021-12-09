/665123/الرئيس-السيسي-انجيلا-ميركل-شخصية-عظيمة-ذات-نمط-قيادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصفحة الرسميه له:” تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: انجيلا ميركل شخصية عظيمة ذات نمط قيادي

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلً:” تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، والتى أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم”.

الرئيس السيسي: لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:” لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الالمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة.

يأتي هذا بعدما تولى أولاف شولتس، منصب المستشار لألمانيا، وهو التاسع بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما حصد أصوات 395 نائباً من أصل 736 في "البوندستاج" المنبثق عن انتخابات 26 سبتمبر، حيث صوت 303 ضده وامتنع 6 عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن عهد المتسشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استمر حوالي 16 عاماً.