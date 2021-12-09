/665126/أجواء-خريفية-هيئة-الأرصاد-استقرار-الحالة-الجوية
درجات الحرارة اليوم، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس، اليوم، فى المحافظات خاصة فى ظل الانخفاض الجارى فى الجو الأمر الذى أدى إلى حدوث عاصفة ترابية أمس.
دوت الخليج
درجات الحرارة فى المحافظات
ويسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم، وذلك لتحديد الملابس والوقت الأنسب للخروج حرصًا على عدم الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والتى يتسبب بها الغبار.
ووفقًا لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس استقرارا بالأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
حالة الطقس فى مصر
ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة
سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة
قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة
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