«أحتاج دعائكم»..المطرب السعودي رابح صقر يعلن خضوعه لعملية جراحية في القلب

/665118/أحتاج-دعائكمالمطرب-السعودي-رابح-صقر-يعلن-خضوعه-لعملية-جراحية-في-القلب

توجه المطرب السعودي رابح صقر، بالشكر لكل من سأل عن خلال فترة محنته المرضية، معلنًا خضوعه لعملية جراحية جديدة في القلب خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجمهور بمزيد من الدعاء.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي رابح صقر

وجاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “أسعد الله صباحكم بكل خير أولا أشكر كل من سأل عنى وعن صحتى واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية الله لا يوريكم مكروه".

رابح صقر يكشف عن مرضه للمرة الأولى

هذا وكشف الفنان رابح صقر عن مرضه، للمرة الأولى، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ازداد اعتذاره عن حفلاته خلال تلك الفترة، فكتب عبر موقع “تويتر”: “جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".

السيرة الفنية لرابح صقر

رابح صقر، مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي يعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي ، لقُب بموسيقار الخليج.

كانت بدايته بداية صعبة على شاب يافع قادم من الساحل الشرقي اعتمد على موهبته فقط ولم يتبناه أو يصقل موهبته أحد كبعض زملائه في الساحة الفنية اعتمد على موهبته وأطلق باكورة أعماله في عام 1982 البوم "يانسيم الليل". احتوى الألبوم على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاح باهر.

رابح صقر يهادي الجمهور المصري أغنية باللهجة المصرية

وقدم رابح صقر، لأول مرة في تاريخه أغنية مصرية بعنوان "أخبار إيه" إهداءا للمصريين، تلحين رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى، وذلك ضمن ألبومه الجديد “مرحبا”.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.