/665122/هاني-شاكر-يرد-على-جدل-اضطهاده-لمطربي-المهرجانات-ببرنامج-حبر-سري

يحل نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، ضيفًا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً،عبر فضائيات القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة هاني شاكر ببرنامج حبر سري

ويتحدث هاني شاكر خلال البرنامج، عن تفاصيل أزماته الأخيرة مع مطربي المهرجانات، ومساندته للمطرب عمر كمال رغم تصريحاته المتهم خلالها بالإهانة لمصر، فضلا عن بعض أسرار ومعلومات جديدة تخص حياته الشخصية.

وكانت شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مناوشات ومشادات كلامية حادة بين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس وعدد كبير من الفنانين وكبار النقاد والنجوم، بسبب قرار النقابة بشأن منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

قرار من النقابة يشعل أزمة حادة بين ساويرس وهاني شاكر

بداية نشوب أزمة نجيب ساويرس مع هاني شاكر، قرار الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وبعد ساعات من صدور القرار، أبدى عدد من المشاهير والنقاد انزعاجهم وعمهم لمطربي المهرجانات الذي تم وقفهم، كان من بين هؤلاء، المهندس نجيب ساويرس الذي أوضح أنه قرار معيب ولا يحق لهاني شاكر إتخاذة فالمانع وحده ربنا سبحانه وتعالى.

سلوى محمد علي تفتح النار على هاني شاكر

وكانت سلوى محمد علي، وجهت انتقادًا لازعًا للفنان هاني شاكر عبر فيسبوك، قائلة: "نقيب الموسيقيين هايغني على نفس المسرح اللي غنى عليه مغنيي مهرجانات، تحية كبيرة لثقة السعودية في تأثير الفلوس على الناس دول، والحقيقة ثقة في محلها، مبروك للأستاذ هاني شاكر".

حفل هاني شاكر بموسم الرياض

هذا وقد أعلن القائمون على موسم الرياض إقامة حفلا يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة الفنان هاني شاكر والمطربة مي فاروق والمطرب محمد محسن.

ومن المقرر طرح تذاكر حفل هاني شاكر مساء اليوم، ويقود الفرقة الموسيقية أمير عبد الحميد، في بوليفارد رياض ستي.