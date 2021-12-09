/665125/الحكومة-تستجيب-لمطلب-النائب-محمود-عصام-موسي-بشأن-تغليظ-عقوبة-تخلف-الطفل-عن-حضور-المدرسة

توجه النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بالشكر للحكومة لسرعة استجابتها لمطلبه بشأن تغليظ العقوبة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.

وأضاف موسي، أنه قد تقدم بهذا المقترح أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمام نائب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى، و الدكتور وليد ماهر، لافتا أن المقترح لاقي استحسان كبير أثناء المناقشة، لاسيما وأن القانون الحالى الذي هو منذ الثلاثينيات، ويوجب غرامة قدرها عشرة جنيهات فقط فى حالة انقطاع الطفل عن المدرسة.

مشروع قانون بتغليظ عقوبة تخلف الطفل عن حضور المدرسة

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح قانون بشأن بتعديل بشأن تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد