الليلة..عرض الجزء الثاني لحلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج «معكم»..وظهور خاص لأحمد العوضي

/665127/الليلةعرض-الجزء-الثاني-لحلقة-ياسمين-عبد-العزيز-ببرنامج-معكموظهور-خاص-لأحمد-العوضي

يترقب الجمهور استكمال حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج «معكم»، والذي تشهد ظهور خاص لزوجها الفنان أحمد العوضي لأول مرة معا في لقاء تليفزيوني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في برنامج معكم

ويتحدث العوضي أيضا خلال الجزء الثاني من الحلقة، تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما يروي كيفية إدارته لهذه الأزمة وكيف دعم زوجته وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول لبرنامج معكم

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل بدء عرض الجزء الأول من الحلقة بساعات ولازل تصدرها مستمر حتى الأن، وتناولت الحلقة من البداية حتى النهاية رحلة مرضها بالكامل من بداية أولى عمليتها في مصر، حتى تعافيها بسويسرا، وجاءت تصريحاتها على النحو الأتي:

- عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، وأنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

- عملت في شهرين بس 4 عمليات، الأولى الاستئصال والتانية تجميل لبطني.

- طلعت من العملية في ألم رهيب وفضلت أقولهم أنا بموت وهما شايفين إني لازم أقوم وأمشي.

- طلع إن كان القولون عندي مخروم وجالي تسمم في الدم.

- التربي قالي ركبنا لك كشاف يا أستاذة ومستنيينك.. وكأني مثلا هقوم أشرب مياه من التربة بالليل وأرجع تاني.

- أول مرة أحس بشعور إني خلاص هموت، لغاية ما جيه يوم عرفة والناس كلها دعيتلي وكأن الدعاء كله كان من نصيبي.

- الناس قالولي لازم ترفعي قضية والدكتور يتجازى على اللي عمله.

- الدكتور ده عنده أكتر من 70 سنة معتقدش إني هرفع قضية على حد كبير في السن ده.

- سافرت سويسرا عشان يدخلوا أمعائي جوه بطني، ومرضيتش أنزل من سويسرا بعد ما خلصت إلا وأنا ياسمين وماشية ياسمين وقوية.

- في السوشيال ميديا موتوني وطلقوني وقالوا إني عملت عمليات تجميل.