السفير الفرنسى يؤكد تطلع بلاده لدعم مصر فى مؤتمر المناخ القادم COP 27

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البيئة، وخاصة ملف تغير المناخ والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم.





أثنت الوزيرة على العلاقة القوية الممتدة بين مصر وفرنسا من خلال ملف مليء بالتعاون فى مشروعات بيئية سابقة وحالية.

كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الدولة الفرنسية فى الدفع باتفاق باريس للمناخ ودعم أجندة المناخ وحقوق الدول النامية فى إجراءات عادلة ومتوازنة، مشيرة إلى التشابه الكبير فى توجهات مصر وفرنسا سواء من خلال مبادرة كوكب واحد التى أطلقها مؤخرا الرئيس الفرنسى والقائمة على الربط بين صون التنوع البيولوجى ومواجهة آثار التغير المناخى، والمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عند تولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى، للربط بين مسار اتفاقيات تغير المناخ وتدهور الأراضى والتنوع البيولوجى باعتباره السبيل لإنقاذ كوكبنا.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الفرصة الكبيرة للعمل مع الشركاء خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP 27، لتحقيق أهداف العالم فى مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع التكيف مع آثار تغير المناخ على رأس الأولويات لأهميته الكبيرة للدول النامية والمهددة من آثار التغيرات المناخية، واستكمال العمل على هدف مؤتمر جلاسكو بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1,5 درجة مئوية.

وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل على إعداد برنامج للتمويل المناخى بمنظور مبتكر قادر على فهم المشاكل التمويلية والتعامل معها، وتهيئة المناخ الداعم والمجتمع المحلى لإدراك ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، موضحة أن هناك عدد من القطاعات التى انتبهت لأهمية التغير المناخى، ومصر تعتبرها فرصة ذهبية لإشراك القطاع المصرفى المحلى فى العمل المناخى، حيث وضع وزير المالية المصرى البيئة والمناخ على قائمة أولويات وزارته، بالإضافة إلى العديد من الوزارات المصرية كالتنمية المحلية والتخطيط، مما يعنى مزيد من الدعم لمشروعات المناخ على المستوى الوطنى.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسى على تطلع بلاده لدعم مصر فى استضافتها لمؤتمر المناخ القادم COP 27، والعمل على إنجاح المؤتمر وتحقيق مصالح كافة الأطراف، وذلك فى ظل الاهتمام الفرنسى بقضايا البيئة وخاصة تغير المناخ، إلى جانب الاهتمام بالحد من تلوث الهواء ودعم مصر فى جهودها فى هذا المجال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى فرص التعاون مع شركاء التنمية خلال الفترة القادمة، بعد إطلاق مصر لخطة العمل الوطنية التى يتم إعدادها للمشروعات المطلوبة فى مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، والتكيف فى مجال الزراعة وإدارة مصادر الطاقة ، وغيرها من المشروعات الخضراء.