مسؤولة أمريكية: نتطلع لتوسيع وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى

جدة - نرمين السيد - وقالت ليزلى ريد خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، إن برامج عمل الوكالة الأمريكية تتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرات الحكومة المصرية ومن بينها مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وشددت على رؤية الوكالة الأمريكية رفيعة المستوى لاقتصاد أكثر شمولية وتنافسى على المستوى العالمى لصالح جميع المصريين.

وأوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الوكالة حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية للتعاون لإحراز تقدم نحو هذه الرؤية؛ تتمثل فى المؤسسات الفاعلة والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.