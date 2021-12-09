القوى العاملة: تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية على 4 مهن بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، بتسليم خريجى الدورات التدريبية من الجنسين شهادات اجتيازها، على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة المحمول.





وقال مدير المديرية، فى بيان له اليوم الخميس، إن المتدربين اجتياز الدورات بتقدير جيد جدًا وامتياز، وتم تدريبهم فى مراكز التدريب التابعة للمديرية، لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات المحافظة المختلفة، حسب المهن التى تم التدريب عليها.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بضرورة الاهتمام بملف الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2020، موضحًا أنه تم عقد لقاء مع جميع المتدربين الذين اجتازوا اختبارات نهاية التدريب بنجاح للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذى تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذلك تم مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية.

وخلال المناقشة بين مدير المديرية والشباب طالبوا بعقد دورات تدريبية اضافية متقدمة لتطوير وتنمية مهاراتهم التى اكتسبوها من خلال التدريب، فضلاً عن النزول إلى الشركات في زيارات ميدانية للتعرف على مجالات العمل المختلفة قبل البدء فى العمل، بحضور إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وداليا الباحث بإدارة مراكز التدريب، وبسمه مصطفى مدير مركز تدريب مهنى محرم بك.