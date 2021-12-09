الحكومة تعلن موعد الجرعة الثانية من كورونا للمتخلفين

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء السفير نادر سعد، إرسال رسائل نصية لنحو 370 ألف مواطن، ممن تخلفوا عن الجرعة الثانية والذين يقترب عددهم من مليونى مواطن، لم يذهبوا للحصول على الجرعة الثانية فى الموعد المُحدد لهم، وبدء تطعيمهم من غد الجمعة.





وأوضح المتحدث فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تلقى تقريرًا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة حول بدء وزارة الصحة منذ ساعات إرسال رسائل نصية لكل المواطنين الذين تخلفوا عن موعد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، لكى يتوجهوا للحصول على الجرعة الثانية فى نفس المكان أو الوحدة الصحية التى حصلوا من خلالها على الجرعة الأولى. وناشد المتحدث كل من تخلف عن تلقى الجرعة الثانية، أن يبادر بالتوجه للحصول على الجرعة فى الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية، مؤكدًا أن الحصول على الجرعة الثانية، حتى بعد مرور فترة طويلة من الجرعة الأولى، يظل مفيدًا فى توفير مناعة ضد فيروس كورونا وتحوراته.

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