الحكومة ترد على رسوم الامتحانات الإلكترونية بالجامعات فى بيان رسمى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى فى بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية المميكنة.

وشددت على السماح للطلاب بكافة الجامعات المصرية بأداء الامتحانات الإلكترونية المميكنة مجاناً دون تحميلهم أى رسوم أو مصروفات إضافية، مُوضحةً التزام الجامعات بتحصيل قيمة المصروفات الدراسية المخصصة من الطلاب وفقاً للدستور، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد من كل عام، دون فرض أى رسوم جديدة قبل انعقاد الامتحانات.

وناشدت، الوزارة، الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تستمر الجامعات فى تنفيذ خطة مُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع استمرار كافة الأطقم الطبية فى العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتى تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

فضلاً عن العمل على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسى لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى.