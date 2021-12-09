محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.
أكد المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى فى 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة.. إذ ناقش نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيًا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.
أكد القاضى أن الهدف من الاجتماع الأسبوعى اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
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