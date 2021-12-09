القوى العاملة تشارك فى فعاليات اليوم العالمى للمرأة بأسوان

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بأسوان فى فعاليات اليوم العالمى للمرأة تحت عنوان: "لا للعنف ضد المرأة"، والذى نظمته مؤسسات المجتمع المدنى بنادى التجديف، تحت رعاية أشرف عطية محافظ أسوان.





وقال محمد عبدالوهاب مدير مديرية القوى العاملة، إن مشاركة المديرية فى الاحتفال بهذا اليوم تأتى تحت توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بتقديم كل أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكة أساسية فى النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومى من خلال دعمها بالمكتسبات التى تستحقها المرأة المصرية، خصوصًا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلاً عن إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية.

وتطرق مدير المديرية للحديث عن قانون العمل من منظور النوع الاجتماعى، موضحًا تجريم ومعاقبة القانون لكل أشكال التمييز وآليات الشكوى فى حالات العنف والتحرش ضد النساء العاملات.