محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء حى اللوتس السكنى الجديد

رافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد البنا السكرتير العام المساعد، بجانب مسؤولى الجهات المختصة، وخلال جولته الميدانية أعطى محافظ أسوان توجيهاته بسرعة الانتهاء من إجراءات التخصيص لإنشاء أكبر مول تجارى على مساحة 10 آلاف م2 بالمنطقة، والذى يستهدف توفير الخدمات التسويقية والتجارية والبنكية والترفيهية.
وشدد محافظ أسوان على سرعة تحويل 4 خطوط للضغط العالى والمتوسط بقدرة 132 ك . فولت، و11 ك، فولت بالحى السكنى إلى كابلات أرضية، مؤكداً على أهمية مراعاة اختيار المواقع الملائمة للأنشطة والخدمات الأساسية التى تلبى احتياجات المواطنين المقيمين بحى اللوتس والأحياء المجاورة له ومن ضمنها المسجد ودار المناسبات، وخاصة بعد مد ورصف طريق بطول 1كم وعرض 7 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه لربط التجمعين الأول والثانى بالطريق البديل للسادات وطريق فيله / الشلال / المحمودية.
ووجه أشرف عطية إلى مراعاة احتياجات ذوى الإعاقة من الرمبات والفتحات وداخل دورات المياه العمومية لتسهيل حركتهم وتحقيق الاستفادة المثلى لهم من الخدمات المختلفة، علاوة على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء التى تتماشى مع التصميم المعمارى.
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