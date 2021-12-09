تعيين 894 شابا بينهم 5 من ذوى الهمم فى بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 894 شابًا، منهم 5 من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 1590 شابًا.





تلقى سعفان تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى، إذ قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، منها 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا منح مولود جديد، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديدًا على المنظومة.

وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 33 ترخيصًا من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 119 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 44 شكوى عمالية وتم تسوية 5 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 10 شكاوى، و22 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 65 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 11 محضرًا للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 36 قياس ميدانى.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.