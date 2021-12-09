سعفان: صرف 1.8 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 418 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 790 مليون جنيه استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملا يعملون في 3890 منشأة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير ، إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة ، ناقش الأوضاع المالية للصندوق ، وكذلك تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال الصندوق ، منوهاً إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل ظهور متحورات وأنواع جديدة للفيروس أدت بدورها إلى فرض حظر السفر إلى بعض البلدان .

وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه تم تخصيص أحد الأدوار في مبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة ليكون خاصاً بالصناديق التابعة للوزارة ، وسيتم العمل على تجهيزه وإعداده تجهيزاً تاماً بأحدث الوسائل المطلوبة لعمل تلك الصناديق.