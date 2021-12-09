إغلاق جزئى لطريق إسكندرية مطروح الساحلى لمدة 3 أشهر للتطوير

أجرت اليوم الخميس الإدارة العامة للمرور، عملية غلق جزئى لطريق إسكندرية مطروح الساحلي بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر بطول 10 كيلو مترا أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء منها.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع أعمال مشروع تطوير طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى، الأمر الذى يستلزم إستقطاع حارة مرورية أقصى يمين الطريق الرئيسى فى الإتجاهين فى المسافة من الكيلو 143.5 حتى الكيلو 154.5 أعمال ربط الطريق الرئيسى والطريق الداعم المستحدث (أعمال كشط ورصف وتركيب حاجز خرسانى) لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9/12/2021 .

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.