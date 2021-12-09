رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد ندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بتجديد ندب بعض أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائى، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة، بالإضافة إلى عملهم بالنيابة العامة.

كما أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتجديد ندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدرلة لمدة سنة تنتهى فى 30 سبتمبر 2022، وتجديد ندب وندب المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30 سبتمبر 2022.