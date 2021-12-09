تعرف على مواعيد وجدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الجارى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، نرصد فى السطور التالية مواعيد أداء الامتحانات فى كل مادة. - تبدأ الامتحانات يوم 15 يناير المقبل وتستمر حتى 20 من نفس الشهر. - يؤدى الطلاب يوم 15 يناير المقبل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية. - يوم 16 مادتى العلوم والمهارات المهنية. - يوم 17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات. - يوم 18 يناير اللغة الإنجليزية. - يحصل الطلاب على إجازة يوم 19 يناير بسبب عيد الغطاس للأخوة المسحيين. - يوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات. - يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى. - عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا. - باقي المواد 15 سؤالًا. - الامتحانات تغطى جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

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