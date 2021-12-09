/665129/وفد-إسكان-النواب-يزور-العلمين--عماد-حمودة-يؤكد-مدينة-شاهدة-علي-إنطلاق-الجمهورية-الجديدة

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم زيارتها لمحافظة مرسي مطروح، بجولة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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وقال عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، بعدما استمعنا إلي مطالب أهالي مطروح وناقشنا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، سنقوم بعمل تقرير بتوصيات معينة للحكومة لسرعة تنفيذ هذه المطالب، مؤكدا علي أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لن يتأخر في تحقيقها خاصة أنها مطالب تهم الحياة اليومية للمواطن وتساهم في تحقيق التنمية.

وفد إسكان النواب يزور العلمين .. عماد حمودة يؤكد «مدينة شاهدة علي إنطلاق الجمهورية الجديدة»

وتابع حمودة، اليوم سيتفقد الوفد البرلماني مدينة العلمين الجديدة، للوقوف علي أخر ماتم التوصل له من أعمال علي أرض الواقع، فهذه المدينة توليها الدولة اهتماما خاصا فهي بحق خير شاهد علي إنطلاقة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن اللجنة ستتفقد اليوم أيضا التجمعات القروية بمدينة الضبعة، لمعرفة احتياجات الاهالي في هذه المنطقة الهامة من أرض مصر.

وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

ومن نواب المحافظة أيضا النائب حسن أبوقديرة، عيسي أبوتمر، رزق جالي، عماد الشوري، وسحر عيد، أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ كل من المهندس صالح سلطان، ورزق علواني.