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أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة تكاليف السلع فى الأسواق، خاصة فى ظل حالة التضخم العالمي التى أثرت على الأسعار فى العديد من الدول ومنها مصر.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ورصد دوت الخليج خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إقبال نسبي على السلع الغذائية والخضروات فى الأسواق بالرغم من ارتفاع بعض السلع.

ومقارنة بأسعار أمس، شهدت الأسواق ارتفاع أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بين 20 و50 قرشا، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور.

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ونشير فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق وإليكم التفاصيل:-

أسعار الخضروات: الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات. الجوافة بين 4 و7 جنيهات. الرمان بين 4 و7 جنيهات. الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات. الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 20 قرشا. البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات. البصل بين 2 و3.25 جنيه. الكوسة بين 2.75 و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا. الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا. الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات. أسعار الفاكهة: الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات. الجوافة بين 4 و7 جنيهات. الرمان بين 4 و7 جنيهات. الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات. البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات. البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.