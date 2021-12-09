وليد مبروك رئيسًا للجنة العليا للجان بالأهلي.. تفاصيل

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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أول اجتماعاته في دورته الجديدة مساء أمس الأربعاء، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقب الجلسة، قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي، على أن يعرض مقترحاته لتشكيل اللجان المختلفة على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات، لمناقشة جميع ملفات النادي وإصدار بعض القرارات.

وشهد الاجتماع غياب العامري فاروق بعد قرار تجميده، واتخذ المجلس بعض القرارات أهمها تعيين محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، مشرف على قطاع الكرة.

بجانب ضم حسام غالي للجنة تخطيط الكرة بالنادي، كما تم تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي.

ويستعرض معكم دوت الخليج القرارات التي أتخذها مجلس إدارة الأهلي:

قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد عقد أول اجتماع

- تفويض الخطيب للإشراف على قطاع الكرة

- ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة

- إيقاف مدرب فرق الناشئئين بكرة اليد لنهاية الموسم

- تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.