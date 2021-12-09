تزامنًا مع عرض أولى حلقاته..تعرف على تفاصيل مسلسل «ستات بيت المعادي»

/665134/تزامنا-مع-عرض-أولى-حلقاتهتعرف-على-تفاصيل-مسلسل-ستات-بيت-المعادي

تستعد منصة شاهد الإلكترونية بداية من اليوم الخميس، عرض أولى حلقات المسلسل الجديد «ستات بيت المعادي»، والذي يخوض بطولته فنانات من أعمار مختلفة وهم الفنانة كندا علوش، والفنانة الشابة تارا عماد، والفنانة إنجي المقدم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ستات بيت المعادي تزمنا مع عرضه اليوم

ويدور المسلسل حول 3 قصص لنساء يعشن مع أزواجهن في منزل واحد بمنطقة المعادي، ولكن في أزمنة مختلفة، القصة الأولى يظهر بها الفنان أحمد وفيق زوج كندة علوش ضمن أحداث العمل، ويعيشان في فترة الستينيات، أما الثانية فتجمع إنجي المقدم بالفنان صبري فواز في فترة الثمانينات.

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي

مأخوذ من مسلسل Why Women Koll والسيناريو والحوار لـ محمود عزت وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، كندة علوش، تارا عماد، شريف حافظ، إنجي كيوان، صبري فواز، انتصار، ميرهان حسين، شريف حافظ، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين.

إنچي المقدم تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنانة إنچي المقدم شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب

كما شاركت إلى جانبه في مسلسل «هجمة مرتده» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.