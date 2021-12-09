/665137/أحمد-أبو-زيد--محافظة-مطروح-تحتوي-على-ثروات-هائلة-يجب-استغلالها-من-خلال-رؤى-واستراتيجية-كاملة-فيديو-وصور

قال النائب احمد ابو زيد عضو مجلس النواب، ان واحة سيوة تعد ثروة قومية في الزراعة والمجال السياحي، والاهتمام بها يمثل نهضة للاقتصاد المصري، وبالتالي يجب ان يكون هناك تسهيلات للاستثمار الزراعي والذي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد ونهضته.

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وتابع أبوز زيد خلال ان محافظة مطروح منذ 20 عام لم تتغير، ولم يتم استغلال ثرواتها الهائلة طوال هذه المدة الزمنية، حيث انها تستضيف 70% من السياحة الداخلية وهو ما يلزم ان يكون هناك استغلال لها بشكل جيد .

أحمد أبو زيد : محافظة مطروح تحتوي على ثروات هائلة يجب استغلالها من خلال رؤى واستراتيجية كاملة

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

وتضمنت الزيارة اليوم تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو ١٠ بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الحلول المقترحة للتخلص والاستفادة من مياه معالجة الصرف الصحى ومنع تسرب المياه بمنطقة الوادى بمنطقة علوش مع دراسة مقترح نقل المياه عبر خطوط نقل المياه الى منطقة وادى حمزة على بعد ٢٩كم غرب المحطة والاستفادة منها في زراعة نحو ٢١٤٠ فدانًا.

وشهد لقاء المحافظ بأعضاء اللجنة إشادة واسعة بجهود حياة كريمة بالمحافظة ودورها فى توفير فرص العمل، بجانب عرض لجهود المحافظة والأجهزة المعنية فى كل ما يهم المواطن بمطروح.