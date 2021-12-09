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توقيت انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر ديسمبر شركة بتروتريد، يبحث الكثير من المواطنين الطريقة التى من خلالها يمكن تقديم التكاليف المادية المقررة على قراءة عداد المنزل.

دوت الخليج

توقيت انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر ديسمبر شركة بتروتريد

وخلال الساعات الماضية جرى بحث مكثف على جملة " توقيت انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر ديسمبر شركة بتروتريد" وذلك لتسديد المبالغ المادية قبل حدوث تراكم.

ونشير فى السطور التالية توقيت انتهاء تسجيل قراءة عدد الغاز المنزلي، شهر ديسمبر شركة بتروتريد، وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز فى المنازل.

دوت الخليج ينشر توقيت انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

ومن الخطوات الرئيسية التى يلزم اتباعها فى هذا الإطار أن يقوم الراغب فى دفع تكاليف الكهرباء، أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الرابط المخصص لذلك.

وأيضًا على الراغب فى قراءة وتسجيل العداد أن يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة، ومن ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة.

• كما أنه من الضرورى أن يقوم الشخص بتحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل (الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي، المحافظة).

ومن الضروري أيضًا أن يقوم الشخص، كتابة تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك.

• وعلى الراغب فى معرفة أو قراءة العداد، أن يقوم بالضغط على زر الاستعلام، ومن ثم سيظر إجمالي المبلغ المطلوب دفعه عن استهلاك الشهر.