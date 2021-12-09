وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البيئة الكورية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات.





وذلك لتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية، وبما يساهم فى حماية البيئة من التلوث، وتعميق التصنيع المحلى، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملات الأجنبية، وبالتالى تعزيز الاقتصاد القومى، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الدولة للإنتاج الحربى وسونج كى هون مساعد رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية (KEITI)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمؤسسة الكورية، حيث وقع المذكرة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، و"JECHUL YOO" رئيس المؤسسة الكورية للصناعات البيئية والتكنولوجية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع مذكرة التفاهم بين "الإنتاج الحربى" ومؤسسة (KEITI) الكورية يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادى، لافتاً إلى أن هذا التوقيع يأتى من منطلق قيام الوزارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكورية فى مختلف المجالات، والتى تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.

وأشاد الوزير مرسى، بدور (KEITI) على مدار العشر سنوات الماضية لدعمها للبلدان الشريكة بطرق مختلفة، حيث قدمت حلولاً لحل معظم المشكلات البيئية الشديدة، خاصة بعد أن تم تعيين (KEITI) كعضو من الممثلين الأسيويين لدى الأمم المتحدة فى تقرير سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الكورى تاريخى وممتد فقد تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة (JST) الكورية؛ لتوريد خطوط مصانع تدوير المخلفات لمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج ومصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بالمنيا ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة فى الغربية.

من جانبه، أوضح سونج كى هون، مساعد رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية (KEITI)، أن مؤسسته تتبع وزارة البيئة الكورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع الإنتاج الحربى فى مجال إدارة المخلفات، خاصةً أن إقامة مصانع ومحطات تدوير المخلفات من شأنه زيادة القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصرى.

كما أعرب أيضًا عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى، مُتمنيًا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا فى مختلف المجالات، خاصةً مجال إدارة المخلفات لتحقيق تنمية شاملة.

وأثنى "هون" على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى، ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير، وكذا دورها فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، فى ضوء خبرتها الممتدة فى هذا المجال.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، اليوم، أن الوزارة تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى تطلع الجانبين لإقامة شراكات مثمرة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.