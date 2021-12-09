الصحة تحدد موعد ومكان تطعيم المتأخرين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان البدء فى تطعيم المواطنين ممن تخلفوا عن تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد بدءًا من غد الجمعة الموافق 10 ديسمبر وحتى إسبوعين، حيث تم إرسال 370 ألف رسالة نصية لهم حتى الآن.





وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة. ولفت "عبد الغفار" إلى أن المواطنين سوف يتلقوا جرعاتهم المتأخرة فى نفس المراكز أو الوحدات الصحية التى تلقوا بها الجرعة الأولى، مشيراً إلى أهمية الحصول على الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس ومتحوراته، كما ناشد المواطنين بالتوجه للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح فى الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية. وأكد "عبد الغفار" توفير مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين لتشمل (سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون أند جونسون، فايزر، سبوتنيك)، موجهاً المواطنين بضرورة استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (من هنا) لتلقى لقاحات فيروس كورونا، التى تعد حائط الصد الأولى ضد للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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