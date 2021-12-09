السياح يحتفلون فى البحر الأحمر بالكريسماس

جدة - نرمين السيد - واصلت الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر استعداداتها للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، عبر تركيب الزينة ومجسمات ورسومات أعياد الميلاد وشجرة عيد الميلاد فى مداخل وواجهات الفنادق ومجسمات كبيرة لبابا نويل يقود عربته التى تجرها الجمال والغزلان، واللافتات المضيئة، وإعداد أماكن لتوزيع الهدايا على النزلاء داخل البهو بكل فندق، كما استمرت لجان وزارتى السياحة والصحة فى أعمال التفتيش على سلامة الغذاء وإجراءات السلامة الصحية.





وقال محمود صابر، عضو نقابة المرشدين السياحيين بالغردقة، إنه من المتوقع وصول سائحين من أكثر من 15 جنسية لقضاء إجازاتهم واحتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وسيكون أكبر عدد من السائحين من روسيا وأوكرانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق. وأكد محمد حامد، مدير إحدى المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن الحجوزات المؤكدة بالفنادق والقرى السياحية بمرسى علم والغردقة خلال أعياد الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة تقترب من 80%، بالإضافة إلى وجود فنادق كاملة العدد ولا توجد بها أى أماكن خالية فى الجونة وسهل حشيش وخليج أبوسومة بسبب إقبال عدد من المصربين والأجانب المقيمين فى مصر على الحجز خلال هذه الفترة. وتباينت إشغالات منطقة مرسى علم، فهناك إشغالات تصل إلى 80% وأخرى 70% وأخرى 90%، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

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