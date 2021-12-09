العالم يحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان.. بمشاركة مصر

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم غدًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ذكرى إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى شاركت مصر فى صياغته والإعلان الذى اعتمدته الجمعية العامة فى باريس فى 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كل الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا فى صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التى تعانى من التمييز.





وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر كانت فى طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات، وفى إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف على تنفيذ التوصيات التى قبلتها، وفى مطلع الألفية الثالثة انشأت المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التى نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر فى 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ انشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره.

وأوضح المجلس، فى بيان له، اليوم تقف مصر على اعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية فى مجال احترام وكفالة حقوق الانسان لكل مصرى ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانونى دون أى تمييز لأى سبب كان، وبهذه المناسبة فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يثمن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الحادى عشر من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهى خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التى حققتها مصر، وتأتى تتويجًا لإنجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الانسان المصرى.

ولفت المجلس إلى ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، مثمنًا الإنجازات العظيمة التى حققتها مصر فى مجال حقوق المرأة، ويثمن دعم الرئيس وايمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذى خاضته لنيل حقوقها، بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف أنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة على اعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية فى ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والالتزام الذى عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهد سيادته بالا تدخر الدولة جهدا فى سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقام المجلس القومى لحقوق الانسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فى مجال تلقى ومعالجة الشكاوى، و نشر ثقافة حقوق الانسان، أعداد التقارير ولجان تقصى الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.

كما قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقًا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

ويدعو مجلس حقوق الإنسان كل مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرًا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتى تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.