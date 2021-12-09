ضبط مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة) لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإتفاق مع (بعض المنتفعين) بالوحدات السكنية الخاصة بـ"محل عمله" وقيامه بتسهيل الإستيلاء على المال العام من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين "دون وجه حق" حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، مما ترتب عليه الإستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالى قرابة الـ(مليون) جنيه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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