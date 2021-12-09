نصاب ينتحل اسم أحمد حلاوة ويطلب مبالغ لعمل الخير المزيف..والفنان: «أنا غير مسؤول»

/665143/نصاب-ينتحل-اسم-أحمد-حلاوة-ويطلب-مبالغ-لعمل-الخير-المزيفوالفنان-أنا-غير-مسؤول

تعرض الفنان أحمد حلاوة خلال الساعات الماضية، لأزمة من أزمات مواقع التواصل الإجتماعي، اذ كشف عن صفحة عبر موقع فيسبوك، تنتحل شخصيته وتقوم بالنصب على الجمهور وتطلب منهم مبالغ مالية بداعي العمل الخيري.

دوت الخليج يرصد أزمة أحمد حلاوة مع منتحل شخصيته

وأعلن حلاوة إخلاء مسؤليته من تلك الصفحةـ مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتكب هذه الجريم، اذ كتب عبر صفحته الرسمية: “هذه الصفحة ليست صفحتى ولا اعلم عنها شئ...هذا الشخص يستغل اسمى ..كل من له علاقه بها يرفضها ..فانا غير مسئول عن هذه الصفحة ..وسوف اقوم بالبلاغ الرسمى لرفضها وتحميل من أنشائها المسئولية القانونية لمعلمة”.

وتابع أحمد حلاوة تحذيراته، قائلا: “هذه النوعية من المنشورات التي ينشرها هذا المحتال ويطلب مشاركات مالية وتبرعات، كما ينشر بوستات قائلًا للمتابعين: من لديه موهبة التمثيل يتواصل معي وأنا هخليه يمثل، مستغلا اسمي، واحترام الناس لي، وأشهد الله أنني بريء من ذلك، أرجو من الجميع عمل بلاغ لهذه الصفحة”.

وأضاف في منشور أخر: “نصاب ينتحل اسمى ...د.احمد حلاوة ..ويطلب مبالغ لعمل الخير المزيف...رجاء رفضه وكتابه تقرير عنه “.

أحمد حلاوة ينتظر عرض فيلم الورشة

وبدأت دور العرض المصرية، عرض فيلم «الورشة» الذي يشارك به الفنان الكبير أحمد حلاوة، ويدور الفيلم حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.

شخصية نضال الشافعي بفيلم الورشة وموعد عرضه

ويجسد نضال الشافعي خلال أحداث العمل دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث.

فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة.