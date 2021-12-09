/665148/بيراميدز-يقرر-بقاء-لاعب-الوسط-عبد-الله-مجدي-في-القاهرة-تفاصيل

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال، بقاء لاعب الوسط عبد الله مجدي في القاهرة وعدم مرافقة البعثة خلال معسكرها في دبي، لأداء برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من ٩ وحتى ١٧ ديسمبر الجاري استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ومباريات طلائع الجيش وانبي والأهلي.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله مجدي يعاني خلع في الكتف تعرض له خلال المباراة الودية الأخيرة أمام المقاصة بملعب الدفاع الجوي، ويجري حاليا تدريبات تأهيلية من الإصابة وفضل الجهاز الفني استمراره في القاهرة ليواصل التأهيل مع الجهاز الطبي.

وشملت القائمة ٢٥ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس .

وادي الفريق تدريباته في السابعة والنصف من صباح الخميس على ملعب النادي بالدفاع الجوي، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني لمدة ٣ أيام عقب الفوز على مانياما الكونغولي والتأهل لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، على أن تسافر البعثة ظهرا مباشرة إلى دبي، لبدء معسكر الإعداد الخارجي.

حقق بيراميدز الفوزعلى مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفريق للدور القادم.