/665150/النائب-طة-الناظر-من-زيارة-إسكان-النواب-لمطروح-لابد-من-ظبط-المباني-الغير-مخططة-وحل-أزمة-المياه-صور-وفيديو

اكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن زيارة وفد لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تعد فرصة ذهبية لمحافظة مطروح من أجل استعراض المشاكب التي تعانى منه المحافظة كافة، منوها إلى أهمية عرض المشاكل بشفافية مطلقة، والتنسيق مه المحافظ وأعضاء مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمحافظ مطروح، من أجل الوقوف على بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية التي يتم اقامتها، منوها إلى مشكلة أخرى تعاني منها المحافظة والتي لفتت نظره وهي عدم التنسيق والتخطيط في إقامة المباني، حيث يوجد تجمعات تتكون من اربع أو خمس منازل ويكونوا منفضلين الأمر الذي يفسر العشوائية في التخطيط والبناء.

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

وتضمنت الزيارة اليوم تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو ١٠ بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الحلول المقترحة للتخلص والاستفادة من مياه معالجة الصرف الصحى ومنع تسرب المياه بمنطقة الوادى بمنطقة علوش مع دراسة مقترح نقل المياه عبر خطوط نقل المياه الى منطقة وادى حمزة على بعد ٢٩كم غرب المحطة والاستفادة منها في زراعة نحو ٢١٤٠ فدانًا.

وشهد لقاء المحافظ بأعضاء اللجنة إشادة واسعة بجهود حياة كريمة بالمحافظة ودورها فى توفير فرص العمل، بجانب عرض لجهود المحافظة والأجهزة المعنية فى كل ما يهم المواطن بمطروح.