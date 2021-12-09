/665153/محمد-إسماعيل-يتقدم-بسؤال-لوزير-التخطيط-عن-اجراءات-مراجعة-الاستفادة-من-قروض-الحكومة-في-تنفيذ-المشروعات

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن الحكومة على موافق مجلس النواب في دورة الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني على العديد من القروض والمنح التي تساعد الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية.

دوت الخليج

وعلى أساس ذلك تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، بسؤال للدكتورة وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية عن ما هي الاجراءات المتبعة لمراجعة معدلات التنفيذ للأستفادة القصوى من تلك القروض ؟

محمد إسماعيل يتقدم بسؤال لوزير التخطيط عن اجراءات مراجعة الاستفادة من قروض الحكومة في تنفيذ المشروعات

وما هي معدلات التنفيذ لتلك القروض و المنح خلال الربع الأول من السنة المالية ۲۰٢١ -۲۰۲۲؟

حيث حصلت الحكومة على موافقة مجلس النواب في دورة الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني على العديد من القروض و المنح التي تساعد الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية .

وطالب النائب محمد اسماعيل بأن تكون الإجابات على هذه الأسئلة مكتوبة.

«التنسيقية تواجه الوزير»

شارك عدد كبير من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن المقدمين لطلبات الإحاطة تجاه وزير التربية والتعليم، بشأن التخبط فى تطوير المناهج وتكدس الفصول.

العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشات العامة، التى تقدم بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب لمواجهة وزير التربية والتعليم.

ويرصد دوت الخليج فى هذا الإطار أبرز الأسماء الذى تقدمت بأدوات رقابية لمواجهة الوزير فى جلسة الثلاثاء المقبل.

النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة لمواجهة الوزير بشأن نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم.

هذا وأيضًا تقدم أعضاء التنسيقية ومنهم، النائبة دعاء العريبي، وأميرة أبو شقة، بتقديم أسئلة لمواجهة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وذلك بشأن ، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

كما تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفقة عشرين عضوًا آخرين، بطلبات مناقشة عامة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

هذا وقدم عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أيضًا عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة ومطالبات للمناقشة العامة، ومن ضمنهم النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، والنائبة هدى عبدالستار، وذلك بتقديم أسئلة تتعلق بالرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.