السبت المقبل..عبدالله مشرف ضيف على برنامج «واحد من الناس»

/665154/السبت-المقبلعبدالله-مشرف-ضيف-على-برنامج-واحد-من-الناس

يستعد الفنان الكوميدي عبدالله مشرف، لأول ظهور إعلامي له بعد غياب، وذلك خلال برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة عبدالله مشرف ببرنامج واحد من الناس

ويتحدث أحمد حلاوة خلال البرنامج، عن علاقاته بمجال التمثيل، من بدايته حتى وقوفه أمام نخبة في عالم الفن وهما الزعيم عادل إمام، أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، كما يروي كواليس دوره بمسسل “يوميات ونيس”، والتي قذفت به قذفة فنية هائلة، اذ خاض بطولته أمام الفنان الكبير محمد صبحي.

عبدالله مشرف يكشف تفاصيل أزمته الصحية وحقيقة اعتزاله الفن

ومن المقرر أن يكشف عبدالله مشرف مقتطفات عن أزمته الصحية التي مر بها مؤخرا، وكيف استطاع أن يتخطاها، وعن شائعات إعتزاله للفن التي انتشرت في الأونة الأخيرة خاصة وأن الفنان غائب عن الساحة منذ فترة كبيرة.

عبدالله مشرف وقصة عشقه للمسرح

عبد الله مشرف، فنان مصري، اسمه بالكامل “عبد الله محمد عبد الله”، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان كما يري “عبد الله” لذلك عمل في مسرح الفنان محمد صبحي الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها “أنت حر” و”الهمجي” و”وجهة نظر” و”تخاريف” و”لعبة الست” و”كارمن”.

أبرز أعمال عبدالله مشرف السينمائية

اقتحم العمل السينمائي وقدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم “التخشيبة” مع المخرج عاطف الطيب، وشارك أيضاً في بطولة العديد من الأفلام مع عدد من النجوم، ومن أبرز أعماله السينمائية: “جري الوحوش” و”كتيبة الإعدام” و”البيضة والحجر” و”الهروب” و”الهجامة” و”رحلة حب” و”كذلك في الزمالك” و”قلب جرئ” و”عايز حقي” و” العيال هربت” و”عيال حبيبة” و”وش إجرام” و”كلام في الحب” و”جعلتني مجرماً”.