وفد البرلمان يصل الضبعة.. وعماد حمودة "مهمتنا حل مشكلات التجمعات القروية بالمدينة"«صور»

/665149/وفد-البرلمان-يصل-الضبعة-وعماد-حمودة-مهمتنا-حل-مشكلات-التجمعات-القروية-بالمدينةصور

وصل منذ قليل وفد برلماني، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الي مدينة الضبعة بمرسي مطروح، لتفقد التجمعات القروية بالمدنية، والإستماع لمطالب الأهالي.

وقال النائب عماد سعد حمودة، بناء علي عدة طلبات إحاطة وصلت للجنة، قررنا الذهاب بوفد برلماني لمعرفة احتياجات ومطالب الأهالي بمدينة الضبعة وخاصة منطقة التجمعات القروية، لبحث مدي إمكانية مساعدتهم بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.

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وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى قائمة في الأساس علي توفير حياة كريمة لكل مواطن، وأهم ركيزة في الحياة الكريمة هي توفير سكن ملائم.

الجدير بالذكر أن وفد اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يستكمل اليوم، زيارته للمحافظة مرسي مطروح، بجولة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومنطقة سيدى عبد الرحمن، وبدأت الزيارة يوم الثلاثاء الماضى وتستمر لمدة 4 أيام يتفقد الوفد خلالها عدد من المناطق بالمحافظة.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.