عودة تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر بعد تحسن الطقس

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بمطار البالون بالبر الغربى بمحافظة الأقصر بأن ملاحة الشركة المصرية للطائرات وافقت على تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء المحافظة صباح اليوم بعد إلغائها أمس.

وأوضح المصدر قيام طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاحة الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة حيث يتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مما جعل الأقصر واحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت أمس الأربعاء، إلغاء رحلات البالون، وذلك نتيجة انعدام الرؤية وشدة سرعة الرياح.