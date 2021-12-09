دعاء الصباح

اللهـــــم يـا حـــــي يـا قيـــــوم نسألـك أن تجعلنـا ممـن طـال عمـره وحَسُـن عملـه وبـورك لـه فـي رزقـه ومالـه وولـده وأهلـه واكتبنـا عنـدك يـا اللـــــه مـن السعـداء فـي الدنيـا والآخـرة واغفـر لنـا وارحمنـا سبحانـك أنـت السميـــــع العليـــــم

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