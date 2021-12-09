”اتحاد المبدعين العرب” يختار نهيان بن مبارك الشخصية الأكثر إبداعا للعام 2021...

دوت الخليج - بولندا

أعلن اتحاد المبدعين العرب "عضو الأمم المتحدة وملتقى اتحادات جامعة الدول العربية" عن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان "وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي" الشخصية الأكثر إبداعًا لعام 2021 عن إطلاق "التحالف العالمي للتسامح" من إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاختيار ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت السنوي والذي تستضيفه دولة بولندا في مدينة كاتوفيتشي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب "إن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشخصية الأكثر إبداعا للعام 2021 جاء تكريما لجهود معاليه المشهودة في قيادة ملف التسامح والتعايش في دولة الإمارات والذي امتد تأثيره إقليما وعالميا حتى باتت الإمارات نموذجا متفردا في إرساء قيم السلام والتسامح والحوار والأخوة الإنسانية على مستوى العالم".

وأضاف رئيس اتحاد المبدعين العرب أن دولة الإمارات أرست نموذجا ملهما في التضامن الإنساني بين بني البشر ودعم المجتمعات والشعوب في ربوع العالم دون النظر إلى عرق أو لون أو دين والذي ظهر جليا خلال أزمة "كورونا" التي يشهدها العالم حيث قدمت الدعم للعديد من الدول حول العالم انطلاقا من مبادئها الراسخة والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" حتى أصبحت الإمارات وطننا للإنسانية والتسامح والتعايش الحق القائم على الاحترام وقبول الأخر.

وأشار الدكتور أحمد نور إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية بمبادئها الملهمة تشكل جوهر التسامح والسلام العالمي لما تحمله من قيم سامية ونبيلة تسهم في دفع الجهود العالمية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ليسود العالم السلام والوئام والخير والمحبة وجميعها قيم يحترمها العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن اتحاد المبدعين العرب يختار كل عام أفضل الشخصيات الثقافية والوطنية والمبدعة على مستوى الوطن العربي ويتم الإعلان عنهم بعد اجتماع لجنة الاختيار المخولة من قبل الاتحاد والتي تتألف من نخبة من المثقفين و الخبراء من مختلف الدول العربية.