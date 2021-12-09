القوي العاملة : تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية علي 4 مهن بالإسكندرية

أناب وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد بتسليم خريجي الدورات التدريبية من الجنسين شهادات اجتيازها، وذلك علي مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف ، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول.

وقال مدير المديرية : إن المتدربين اجتياز الدورات بتقدير جيد جدا وامتياز، وتم تدريبهم في مراكز التدريب التابعة للمديرية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات المحافظة المختلفة، وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها.

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة بضرورة الاهتمام بملف الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر٢٠٢٠.

وأوضح ياسر سعيد أنه تم عقد لقاء مع جميع المتدربين الذين اجتازوا اختبارات نهاية التدريب بنجاح وذلك بقاعة التدريب بالمديرية للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية ، وكذا تم مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية.

وخلال المناقشة بين مدير المديرية والشباب طالبوا بعقد دورات تدريبية اضافية متقدمة لتطوير وتنمية مهاراتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب ، فضلا عن النزول إلي الشركات في زيارات ميدانية للتعرف علي مجالات العمل المختلفة قبل البدء في العمل ، وذلك بحضور ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب ، وداليا الباحث بإدارة مراكز التدريب ، وبسمه مصطفى مدير مركز تدريب مهني محرم بك.